Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki yağmur suyu rehabilitasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Mevlana Mahallesi'nde 10 milyon lira maliyetle yapımı devam eden 1700 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı imalatında sona gelindiğini kaydetti.

Proje sayesinde bölgede yoğun yağış sonrası istenmeyen görüntülerin yaşanmayacağını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şu anda Mevlana Mahallemizde yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla 1700 metre uzunluğunda, yeni nesil borular ile yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Maalesef bazı zamanlarda yoğun yağmur sonrasında su birikintisi meydana geldiğini tespit ettik ve hızlı bir şekilde projesini hazırlayarak çalışmalara başladık. Önemli bir çalışma. Ekiplerimiz gece gündüz demeden fedakarca çalıştı. Artık sona gelindi. Çok kısa sürede tamamlanacak."

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