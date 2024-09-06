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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki yağmur suyu rehabilitasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:01
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki yağmur suyu rehabilitasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Mevlana Mahallesi'nde 10 milyon lira maliyetle yapımı devam eden 1700 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı imalatında sona gelindiğini kaydetti.

        Proje sayesinde bölgede yoğun yağış sonrası istenmeyen görüntülerin yaşanmayacağını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Şu anda Mevlana Mahallemizde yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla 1700 metre uzunluğunda, yeni nesil borular ile yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Maalesef bazı zamanlarda yoğun yağmur sonrasında su birikintisi meydana geldiğini tespit ettik ve hızlı bir şekilde projesini hazırlayarak çalışmalara başladık. Önemli bir çalışma. Ekiplerimiz gece gündüz demeden fedakarca çalıştı. Artık sona gelindi. Çok kısa sürede tamamlanacak."

        - Başkan Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde aspir hasadına katıldı

        Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi’nde aspirin hasadına katılarak, biçerdöver üzerinde hasat gerçekleştirdi.

        Hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin yanında olduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Aspir, mevsiminde ekildi ve şimdi hasat zamanı. Bereketli olsun. Dikenli bir bitki olan aspir, Kocasinan bölgemizde yoğun şekilde ekiliyor, dikiliyor ve hasat ediliyor. Dikenli çiçeklerin içindeki çekirdekler, hububat eleme ve paketleme tesisimizde ayrıldıktan sonra sıkıma gidecek. Soğuk sıkım yöntemiyle aspir yağı elde edilecek. Çiftçilerimizin ektiği aspiri, Kocasinan bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere aspir yağı olarak dağıtacağız. Tarım ekipmanlarıyla tarımsal üretimi artırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."

        - Başkan Yalçın, Çömlekçi Mahallesi'nde muhtarlarla bir araya geldi

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, bu ay Çömlekçi Mahallesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleşti.

        Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın muhtarlarla bir araya gelerek, onların istek ve taleplerini dinledi.

        Yalçın, muhtarlarla birlikte şehri yönettiklerini belirterek, "Eksiklerimizi birlikte tamamlıyoruz. Bizden önceki başkanlara ve muhtarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaymakam Dönmez de şehre hizmeti geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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