Başkan Büyükkılıç, sünnet şölenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün düzenlediği toplu sünnet şölenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Toplu Sünnet Şöleni’ne, Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Şenol Esmer, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, siyasi parti temsilcileri, Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, hayırseverler, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.