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        Darbederek bir kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddia edilen 6 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi

        Kayseri'de geçen yıl kazada yaşamını yitirdiği sanılan sürücüyü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'ü 17 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:47
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        Darbederek bir kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddia edilen 6 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi
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        Kayseri'de geçen yıl kazada yaşamını yitirdiği sanılan sürücüyü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'ü 17 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan soyadını değiştiren iki kardeş B.E. ve K.S.Y. ile F.P. ve B.G, tutuksuz sanıklardan da kardeşlerin annesi M.T. ve babası A.T. ile maktul Eyüp Arslantürk'ün müşteki kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

        Savcı mütalaasını yineleyerek, tutuklu 4 sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", "hürriyetten yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını, tutuksuz 2 sanığın ise beraatini talep etti.

        Duruşmaya ilk kez katılan maktulün müşteki kardeşleri M.Ö. ile Y. Arslantürk, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

        Maktulün kardeşi H.H. Arslantürk ise "Sanıkların, kardeşi hakkındaki 'FETÖ'cü, vatan millet düşmanı' gibi söylemleri, M.T'ye çirkin ithamlarda bulunduğu iddiası iftiradır. Şayet böyle bir şey varsa neden polise şikayet etmeyip, cezayı kendileri verdi? Olayı planlı gerçekleştirmişlerdir. Gün gelecek hakikat ortaya çıkacak. Tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

        Tutuklu sanıklar da önceki ifadelerini tekrar ederek, öldürme kastları olmadığını iddia etti. Adli Tıp Kurumu raporunda da yer aldığı üzere maktulün darp değil, kalp krizi sonucu öldüğünü öne süren sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'ye "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 3'er ay, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 4'er ay, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4'er ay ve "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama" suçundan da 9 yıl 2'şer ay hapis cezası vererek tahliyelerine hükmetti.

        Heyet, sanıklar M.T. ve A.T'nin de beraatine karar verdi.

        Öte yandan, maktulün yakınları karara tepki gösterdi, taraflar polis eşliğinde salondan ayrıldı.

        - Olay

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün, 12 Ekim 2023'te Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Arslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine başlattığı ve yaklaşık 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin "tasarlayarak öldürme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

        Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme" suçlarından ceza istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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