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        Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul 15 Eylül'e ertelendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 15 Eylül Pazar gününe ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:36
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        Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul 15 Eylül'e ertelendi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 15 Eylül Pazar gününe ertelendi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurulumuz ertelendi. Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen genel kurulumuz yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül Pazar gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Ligin 2. haftasında evinde Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, Başkanı Ali Çamlı maçın ardından genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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