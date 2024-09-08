Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul 15 Eylül'e ertelendi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 15 Eylül Pazar gününe ertelendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 15 Eylül Pazar gününe ertelendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurulumuz ertelendi. Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen genel kurulumuz yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül Pazar gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ligin 2. haftasında evinde Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, Başkanı Ali Çamlı maçın ardından genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.
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