4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 22 Eylül'de koşulacak

Toplam 1 milyon 64 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışlarda, 242 kişi ödülden yararlanabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Koramaz Vadisi" temasıyla 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek etkinlikte, 21 ve 10 kilometrede 3 etapta yarışılacak.

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