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        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:51
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        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde 8 katlı apartmanın zemin katındaki ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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