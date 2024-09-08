Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde 8 katlı apartmanın zemin katındaki ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.
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