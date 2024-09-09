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        Muaythaide Türkiye şampiyonu olan Berkay İstanbullu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

        HAKAN CAN ŞAHİN - Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:07
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        Muaythaide Türkiye şampiyonu olan Berkay İstanbullu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

        Yedi yıl önce Hoca Yusuf Erdemli Ortaokulunda eğitim gördüğü dönemde Berkay, aynı okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan milli takım antrenörü Nazım Yorulmaz'ın açtığı muaythai kursuna katıldı.

        Rakipleri karşısındaki hareketliliği, mücadelesi ve hevesiyle dikkatleri üzerine çeken Berkay, antrenörünün desteğiyle katıldığı bazı müsabakalarda ve il seçmesinde başarılı oldu.

        Berkay, en son katıldığı Antalya'daki Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu ve milli takım formasını giymeye hak kazandı.

        Ay-yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanı ve mutluluğuyla antrenmanlarını Kayseri'de sürdüren Berkay, en büyük hayali olan dünya şampiyonluğu için ter döküyor.

        Berkay, antrenörünün gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli sporcu Berkay İstanbullu, AA muhabirine, derslerinde başarılı olduğu kadar muaythaide de adından söz ettirmek için çok çalıştığını söyledi.

        Her yaştan insanın spor yapması gerektiğini belirten Berkay, "Bu sene muaythaiye güzel adım attık. Yedi yıldır kovalıyorduk. Bu sene Rabbim nasip etti ve şampiyon oldum. Türkiye şampiyonu olduğumda çevremdekiler de benimle beraber sevindi. Daha çok ilgi gördüm ve bu da beni çok hırslandırdı." dedi.

        Berkay, Tayland'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na hazırlık sürecinden bahsederek, şunları kaydetti:

        "Tayland'da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olmak en büyük hayalim. Allah nasip ederse orada dünya şampiyonu olacağım. En büyük hedefime daha sıkı çalışıp, daha çok antrenman yaparak hazırlanıyorum."

        Milli takım antrenörü Nazım Yorulmaz ise açtığı kurs sayesinde keşfettiği Berkay'ın zamanla çok başarılı bir sporcu haline geldiğini dile getirdi.

        Berkay'ın hırsı ve azmi sayesinde Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkacağına inandığını belirten Yorulmaz, "Şampiyonaya hazırlık sürecinde güç ve kuvvet antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Haftanın 4 günü koşuyor, 5 gün ise saatlerce müsabaka antrenmanı, torba ve lapa çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Yorulmaz, Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcuların yerel yönetimler tarafından daha çok desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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