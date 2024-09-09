16 yaş altı milli takımlar Erciyes'te mücadele edecek

Turnuva, 18 Eylül Çarşamba saat 11.00'de oynanacak Danimarka-Romanya ve Türkiye-Portekiz maçları ile tamamlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılacağı turnuva 14, 16 ve 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.