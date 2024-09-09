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        16 yaş altı milli takımlar Erciyes'te mücadele edecek

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 16 yaş altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:03
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        16 yaş altı milli takımlar Erciyes'te mücadele edecek
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        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 16 yaş altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılacağı turnuva 14, 16 ve 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Seyircilerin de izleyebileceği turnuvada, 14 Eylül Cumartesi saat 13.00'te Danimarka-Portekiz, saat 16.00'da Türkiye-Romanya, 16 Eylül Pazartesi saat 13.00’de Portekiz-Romanya, saat 16.00’da Türkiye-Danimarka karşılaşmaları oynanacak.

        Turnuva, 18 Eylül Çarşamba saat 11.00'de oynanacak Danimarka-Romanya ve Türkiye-Portekiz maçları ile tamamlanacak.

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