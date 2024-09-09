Kayseri'de İlköğretim Haftası kutlandı

Kayseri'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükklıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile ilgililer katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, törende yaptığı konuşmada, çocukların heyecanının gözlerinden okunduğunu belirterek, bu anlamlı günde aralarında olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kayseri'de 1134 okulda 320 bin öğrencinin ders başı yaptığını ifade eden Esen, 23 bin öğretmenin de öğrencilere rehberlik edeceğini söyledi.

Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin evrensel değerleri göz ardı etmediğini, milli değer ve şuurla çocukların yetiştirileceği yeni bir model olduğunu belirterek, birçok ülkenin nüfusunun üzerinde öğrenci ve öğretmen sayısına sahip Türkiye'de, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını taşıdıklarını aktardı.

Ardından ilk ders zilini çalan Vali Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.