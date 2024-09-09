Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de İlköğretim Haftası kutlandı

        Kayseri'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de İlköğretim Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

        İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükklıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile ilgililer katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, törende yaptığı konuşmada, çocukların heyecanının gözlerinden okunduğunu belirterek, bu anlamlı günde aralarında olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kayseri'de 1134 okulda 320 bin öğrencinin ders başı yaptığını ifade eden Esen, 23 bin öğretmenin de öğrencilere rehberlik edeceğini söyledi.

        Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin evrensel değerleri göz ardı etmediğini, milli değer ve şuurla çocukların yetiştirileceği yeni bir model olduğunu belirterek, birçok ülkenin nüfusunun üzerinde öğrenci ve öğretmen sayısına sahip Türkiye'de, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını taşıdıklarını aktardı.

        Ardından ilk ders zilini çalan Vali Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Kayseri'de CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kayseri'de CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kayseri'de Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere kırtasiye desteği
        Kayseri'de Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere kırtasiye desteği
        16 yaş altı milli takımlar Erciyes'te mücadele edecek
        16 yaş altı milli takımlar Erciyes'te mücadele edecek
        3 kişinin katili 981 gündür firarda
        3 kişinin katili 981 gündür firarda
        Muaythaide Türkiye şampiyonu olan Berkay İstanbullu'nun yeni hedefi dünya ş...
        Muaythaide Türkiye şampiyonu olan Berkay İstanbullu'nun yeni hedefi dünya ş...
        Kayseri'de bir kişi balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu
        Kayseri'de bir kişi balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu