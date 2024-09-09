Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit kızı Elif'i okula makam aracıyla götürdü

Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif'i 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk gününde makam aracıyla okula götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde Aydın, 2019 yılında Kayseri'de şehit olan polis memuru İlhan Obaşı'nın kızı Elif'i evinden alarak makam aracına bindirdi. Polis araçları ve motosikletlerin de eşlik ettiği konvoy, Elif'in eğitim gördüğü Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokuluna geldi.

Paylaşımda yer alan açıklamada, "Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.