ASKON Kayseri Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tek adayla gidilen genel kuruluda Kayseri Şube Başkanlığına mevcut başkan İlker Barlı seçildi.

Başkan vekilliklerine ise Mehmet Akif Say, Fikret Özdin, Hazar Aksoy ve Vehbi Dilbaz getirildi.

Genel kurul sonrası açıklama yapan Barlı, yeni dönemde güçlü işbirlikleri ve projelerle Kayseri’nin ekonomik dinamiklerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İş dünyasını desteklemeye devam edeceklerini aktaran Barlı, "ASKON Kayseri Şubesi olarak iş dünyasında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üyelerimizle şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimi için elimizden geleni yapacağız. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar bize güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.