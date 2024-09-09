Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.A. (42), R.D. (69) ile M.Ö. (59) gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 303 sikke, bir kılıç, bir vazo ve 2 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kadın platformu üyeleri Narin Güran'ın öldürülmesini protesto et...
        Kayseri'de kadın platformu üyeleri Narin Güran'ın öldürülmesini protesto et...
        ASKON Kayseri Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        ASKON Kayseri Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit kızı Elif'i okula makam aracıyla götürd...
        Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit kızı Elif'i okula makam aracıyla götürd...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
        Keserli komşu cinayeti davası sanığına verilen ceza bozuldu
        Keserli komşu cinayeti davası sanığına verilen ceza bozuldu
        Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran dayı ile yeğenin 'akıl sağlığı yerinde'...
        Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran dayı ile yeğenin 'akıl sağlığı yerinde'...