Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Zayıflamak için muaythaiye başlayan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

        HAKAN CAN ŞAHİN - Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zayıflamak için muaythaiye başlayan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN CAN ŞAHİN - Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        Fazla kilolarından kurtulmak için 12 yaşında spor salonuna gitmeye başlayan Özkan, burada muaythai milli takım sporcularından etkilendi.

        Ardından Milli Takımlar Sportif Direktörlüğü görevini de yürüten milli takım antrenörü Göksel Cingöz'le tanışan Umut, muaythai yapmaya başladı.

        İlk il seçmelerine 86, ikincisine 81 kiloda katılan Umut, geçen yıl 75, bu yıl da 71 kiloda katıldığı Türkiye şampiyonalarında birinci olarak hayalini kurduğu milli takıma seçildi.

        Aynı zamanda üniversiteye hazırlanan Umut Özkan, 12-19 Eylül'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

        Milli sporcu Umut Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmaya başladığı salonda tanıştığı antrenörü sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

        Spora kilo vermek için başladığını anlatan Özkan, "Daha sonra bu sporu sevmeye başladım ve şu anda bu duruma geldim. İlk başladığımda 90 kiloydum, şu anda 71 kiloda dövüşüyorum." dedi.

        Kendisine destek verenlere teşekkür eden Özkan, şöyle konuştu:

        "Önceden hobi olarak yapıyordum ama şimdi tamamen ülkem adına, ülkemi gururlandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak amacıyla yapıyorum. Ülkemi gururlandırmak için elime bir şans geçti. İstiklal Marşı'mızı en iyi şekilde duyurmak istiyorum. Türk'ün gücünü görecekler inşallah."

        - Göksel Cingöz: "Çay içer gibi çok rahat maç yapabilen bir sporcumuz"

        Milli takım antrenörü Göksel Cingöz ise bu yıl Antalya'daki Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcusunun milli takıma katılmaya hak kazandığını belirtti.

        Sporcusuyla gurur duyduğunu ifade eden Cingöz, "Boyuna göre kilosu fazla bir çocuğumuzdu. 90 kilolardan aktif sporla 71 kiloya düştü. Bu sporda Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. İlerleyen dönemlerde Sercan Koç gibi başarılı bir sporcu olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Cingöz, sporcusunun dünya şampiyonasında da bu performansını göstermesini dileyerek, şunları kaydetti:

        "Dünyanın en güzel marşını ve bayrağını dünyanın zirvesine dikecek diye umut ediyoruz. Bu bağlamda daha yoğun bir idman yapmaya başladı. Bunun karşılığını da son 2 yıldır alıyor. O yüzden dünya şampiyonasında madalya beklediğimiz sporculardan birisi. Umut, çok sessiz ve sakin ama müsabaka esnasında tam tersi bir performans sergileyebiliyor. Köşeyi çok iyi dinleyen, köşenin dediğini harfiyen uygulayabilen, çay içer gibi çok rahat maç yapabilen bir sporcumuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Restore edilen Köşk Medrese'nin önüne 14 katlı bina
        Restore edilen Köşk Medrese'nin önüne 14 katlı bina
        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren asker, Kayseri'de toprağ...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren asker, Kayseri'de toprağ...
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı
        Kayseri'de kadın platformu üyeleri Narin Güran'ın öldürülmesini protesto et...
        Kayseri'de kadın platformu üyeleri Narin Güran'ın öldürülmesini protesto et...
        ASKON Kayseri Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        ASKON Kayseri Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit kızı Elif'i okula makam aracıyla götürd...
        Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit kızı Elif'i okula makam aracıyla götürd...