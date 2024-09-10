Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye para cezası

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler kentin farklı noktalarında kaçak avlanmaya yönelik kontrol yaptı.

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