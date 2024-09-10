Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye para cezası
Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler kentin farklı noktalarında kaçak avlanmaya yönelik kontrol yaptı.
Saha taramasında kınalı keklik, çil keklik ve bıldırcın avlayan 15 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında para cezası yazıldı.
Avlanan hayvanlara ve 3 tüfeğe el konuldu.
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