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        Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye para cezası

        Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:45
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        Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye para cezası
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        Kayseri'de kaçak avlanan 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler kentin farklı noktalarında kaçak avlanmaya yönelik kontrol yaptı.

        Saha taramasında kınalı keklik, çil keklik ve bıldırcın avlayan 15 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında para cezası yazıldı.

        Avlanan hayvanlara ve 3 tüfeğe el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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