Hayırsever tarafından yaptırılacak Alzheimer Gündüz Bakımevi mecliste karara bağlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç tarafından yaptırılacak Alzheimer Gündüz Bakımevi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile karara bağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın Kayseri'ye kazandırmayı planladığı 30 milyon lira maliyetli merkezin yapımını ağabeyi Ramazan Büyükkılıç üstlendi.

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi 12764 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılacak merkeze isim verilmesi karşılığında şartlı bağış yapılması için hayırsever Ramazan Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi oylamaya sunuldu.