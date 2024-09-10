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        Başkan Palancıoğlu futbol sahası isteyen çocuklara kayıtsız kalmadı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının sosyal medyadan duyurdukları futbol sahası isteklerine kayıtsız kalmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:42
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        Başkan Palancıoğlu futbol sahası isteyen çocuklara kayıtsız kalmadı
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının sosyal medyadan duyurdukları futbol sahası isteklerine kayıtsız kalmadı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölbaşı Mahallesi'nde kendisinden futbol sahası talebinde bulunan çocukları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, futbol sahasının yanında bir de mahalle sakinleri için park yapılacağının da müjdesini verdi.

        Futbol sahası ve parkın yapılacağı alanı inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Palancıoğlu, çocukların heyecan ve sevincine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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