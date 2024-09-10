Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmasını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı'nın trafik yükünü azaltacak yol çalışmasını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı'nın güzergahına paralel başlatılan yoldaki çalışmaları kontrol etti.

Sancaktepe Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarının ilk etabına başladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, ilçenin her bir bölgesini, kırsalından kent merkezine kadar yenilemek ve güzelleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Mahallenin Erkilet Bulvarı'nda yoğun trafik aksı üzerinde yer aldığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: