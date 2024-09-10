Talas'ın 7/24 Kütüphanesi'nde sınava hazırlanıp üniversiteyi kazanan gençlerden Başkan Yalçın'a ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 5 yıl önce hizmete giren 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan ve kazanan bir grup öğrenci, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda gençlerle buluşan Yalçın, üniversiteyi kazanmalarından dolayı gençleri tebrik etti.

Gençlerin kütüphanede hazırlanmasıyla elde ettikleri başarı karşısında duygulanan Yalçın, "Gözünüz aydın olsun. Emekleriniz boşa gitmedi. Arkadaşlarıma gençlerle tanışmak istediğimi söyledim. Sağ olun sizler de kabul edip buraya kadar geldiniz. İçimdeki duyguları ifade etmem mümkün değil. Hepinizi ayrı ayrı bağrıma basıyorum. Çünkü Anadolu insanı yani sizler bu ülkenin gerçek sahiplerisiniz." ifadelerini kullandı.