Kayseri OSB Başkanı Yalçın, temmuz ayı işsizlik rakamını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı temmuz ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki işsiz sayısının 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 8,8'e gerilemesinin önemli olduğuna dikkati çeken Yalçın, "2024 yılı haziran ayı işsizlik rakamının 9,2 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, işsizlikteki düşüş ekonomideki sağlam yapıyı göstermektedir. Türkiye ekonomisinin üretimi ve ihracatı artırma yönündeki kararlığı önemli." ifadelerini kullandı.