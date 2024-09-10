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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 sanığa hapis cezası

        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 sanık 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:22
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 sanığa hapis cezası
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 sanık 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

        14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A. ile avukatları katıldı.

        Duruşma hakimi, hastaneden her iki sanık yönünden de akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini belirtti.

        Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "Atatürk'ün hatırasına hakaret" ve "Atatürk büstüne zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyelerini istedi.

        Duruşma hakimi tarafından söz verilen sanık Y.K, suçlamaları kabul etmedi.

        Sanık Z.A. da hakarette bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

        Duruşma hakimi, sanıklara "Atatürk büstüne zarar verme" suçundan 2 yıl 6'şar ay, "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

        Sanıklarda pişmanlık belirtisi görmedikleri için cezada indirimi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını belirten hakim, alınan ceza miktarı ve sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.

        - Olay

        Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na 16 Haziran'da 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

        Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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