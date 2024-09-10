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        Kayseri'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:17
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        Kayseri'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay hapis cezası olan G.A'nın (44) yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.A'yı yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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