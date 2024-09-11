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        Kayseri'de 16 yaşındaki sürücü ile araç sahibine para cezası kesildi

        Kayseri'de araç kullandığı görüntü sosyal medyada paylaşılan 16 yaşındaki sürücü ve araç sahibine 12 bin 977'şer lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:39 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:39
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        Kayseri'de 16 yaşındaki sürücü ile araç sahibine para cezası kesildi
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        Kayseri'de araç kullandığı görüntü sosyal medyada paylaşılan 16 yaşındaki sürücü ve araç sahibine 12 bin 977'şer lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaşta birinin araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

        Bu kapsamda, sürücünün 16 yaşındaki H.B. olduğu tespit edildi.

        Ehliyetsiz araç kullanan H.B. ve araç sahibi M.S'ye 12 bin 977'şer lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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