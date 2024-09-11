Kayseri'de 16 yaşındaki sürücü ile araç sahibine para cezası kesildi

Ehliyetsiz araç kullanan H.B. ve araç sahibi M.S'ye 12 bin 977'şer lira ceza uygulandı.

Bu kapsamda, sürücünün 16 yaşındaki H.B. olduğu tespit edildi.

Kayseri'de araç kullandığı görüntü sosyal medyada paylaşılan 16 yaşındaki sürücü ve araç sahibine 12 bin 977'şer lira ceza uygulandı.

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