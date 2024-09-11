Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz döneminde ilçede gerçekleştirilen projelerin planlandığı gibi yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz döneminde ilçede gerçekleştirilen projelerin planlandığı gibi yapıldığını bildirdi.

        Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçede üstyapı ve altyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

        Hasan Dağı bölgesindeki doğal gaz çalışmalarının tamamlandığını ve ana hat bağlantısının yapıldığını aktaran Özdoğan, "Doğal gaz çalışmalarımızı tamamladık, şimdi test aşamasına geçiyoruz. Testlerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından abonelik işlemleri de başlayacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında 50 hektar alan zarar gördü
        Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında 50 hektar alan zarar gördü
        Büyükşehir Belediyesinden şehit ailesi, gazi ve öğrencilerin su faturaların...
        Büyükşehir Belediyesinden şehit ailesi, gazi ve öğrencilerin su faturaların...
        Kayseri'de 16 yaşındaki sürücü ile araç sahibine para cezası kesildi
        Kayseri'de 16 yaşındaki sürücü ile araç sahibine para cezası kesildi
        Bankacılığı bırakıp eşinin mesleği kuaförlüğe başladı; işini ve evini karav...
        Bankacılığı bırakıp eşinin mesleği kuaförlüğe başladı; işini ve evini karav...
        Kayseri'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı