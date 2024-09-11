Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi

Hasan Dağı bölgesindeki doğal gaz çalışmalarının tamamlandığını ve ana hat bağlantısının yapıldığını aktaran Özdoğan, "Doğal gaz çalışmalarımızı tamamladık, şimdi test aşamasına geçiyoruz. Testlerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından abonelik işlemleri de başlayacak." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçede üstyapı ve altyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

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