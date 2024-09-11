Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç, Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen R.A.Y'ye (16) çarptı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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