Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ASPİLSAN Enerji arasında, uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında işbirliğini içeren "Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ASPİLSAN Enerji arasında, uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında işbirliğini içeren "Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü" imzalandı.

        ASPİLSAN'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında iki kurum arasında teknoloji transferi, ortak AR-GE çalışmaları ve üretim süreçlerini kapsayan geniş işbirliği alanları hedefleniyor.

        TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, dünyada uzay alanında söz sahibi olan az sayıda ülke bulunduğunu ifade etti.

        Kuzu, uzay alanında da milliliğin ön plana çıkarıldığını ve dışa bağlılığın azaltıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Adım adım savunma ve uzay alanında milli projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Batarya da en önemli konularımızdan biri. Batarya üretimi konusunda attığımız adımların kıymetini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlayacağız. Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacağız. Yerli ve milli batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu işbirliğini kıymetli buluyor, tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum."

        ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de işbirliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak dönüm noktası olduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kurarak 2022 yılında seri üretime başladıklarını aktaran Özdemir, "Havacılık, deniz altı bataryaları gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda yaptığımız çalışmalarla sektörde öncü konumdayız. Şimdi ise ülkemizin uzay misyonu kapsamında TUSAŞ ile önemli bir işbirliği protokolüne imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasındaki önemli işbirliğinin, Türkiye'nin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldıracağını ve yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağını belirtti.

        Protokol kapsamında TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'nin, uzay sistemleri için özel tasarlanmış batarya teknolojilerinin geliştirilmesinin üzerinde çalışacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, bataryaların yüksek dayanıklılık, enerji yoğunluğu ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olması hedefleniyor. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak AR-GE çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Bu işbirliği ile geliştirilecek bataryalar, Türkiye’nin gelecekteki uzay misyonlarında kullanılmak üzere üretilecek ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacak. Ayrıca, işbirliği sürecinde ortaya çıkacak teknolojik kazanımlar, sadece uzay değil, havacılık ve savunma sanayii gibi diğer kritik sektörlerde de kullanılabilecek."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor!
        Narin cinayetinde şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Ambulans helikopter İç Anadolu'daki acil hastaların imdadına yetişiyor
        Ambulans helikopter İç Anadolu'daki acil hastaların imdadına yetişiyor
        16 yaşındaki sürücü ile otomobilin sahibine 25 bin TL ceza
        16 yaşındaki sürücü ile otomobilin sahibine 25 bin TL ceza
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi
        Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında 50 hektar alan zarar gördü
        Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında 50 hektar alan zarar gördü