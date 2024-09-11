TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ASPİLSAN Enerji arasında, uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında işbirliğini içeren "Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü" imzalandı.

ASPİLSAN'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında iki kurum arasında teknoloji transferi, ortak AR-GE çalışmaları ve üretim süreçlerini kapsayan geniş işbirliği alanları hedefleniyor.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, dünyada uzay alanında söz sahibi olan az sayıda ülke bulunduğunu ifade etti.

Kuzu, uzay alanında da milliliğin ön plana çıkarıldığını ve dışa bağlılığın azaltıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Adım adım savunma ve uzay alanında milli projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Batarya da en önemli konularımızdan biri. Batarya üretimi konusunda attığımız adımların kıymetini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlayacağız. Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacağız. Yerli ve milli batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu işbirliğini kıymetli buluyor, tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum."

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de işbirliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak dönüm noktası olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kurarak 2022 yılında seri üretime başladıklarını aktaran Özdemir, "Havacılık, deniz altı bataryaları gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda yaptığımız çalışmalarla sektörde öncü konumdayız. Şimdi ise ülkemizin uzay misyonu kapsamında TUSAŞ ile önemli bir işbirliği protokolüne imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.