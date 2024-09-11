Melikgazi'de asfalt çalışması yapıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede bulunan yolların kalitesini artırmak için gereken yatırımları yaptıklarını ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çalışmaların devam edeceğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi Büyük Bürüngüz Mahallesi'nin altyapısı, yolları, kaldırımları tamamen yenilendi. Yer altı şehirlerine, eski taş yapılara sahip olan Büyük Bürüngüz'de içme suyu hattı, kanalizasyon hattı yenilendi. Elektrik idaremiz ve Kayserigaz tarafından hem elektrik hem de doğal gazla ilgili ihtiyaç karşılandı. Mahallemizin büyük kısmı doğal gaza kavuştu. Melikgazi Belediyesi olarak tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım ve begonit taşlarla meydan düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Büyük, kapsamlı bir çalışma oldu. Toplam 12 bin ton asfalt kullanarak mahallemizin tamamında asfalt yenilemesi yaptık. Böylelikle mahallemizin altyapı ve üstyapısı tamamen yenilenmiş oldu."