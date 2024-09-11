Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de asfalt çalışması yapıldı

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de asfalt çalışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede bulunan yolların kalitesini artırmak için gereken yatırımları yaptıklarını ifade etti.

        Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çalışmaların devam edeceğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Tarihi Büyük Bürüngüz Mahallesi'nin altyapısı, yolları, kaldırımları tamamen yenilendi. Yer altı şehirlerine, eski taş yapılara sahip olan Büyük Bürüngüz'de içme suyu hattı, kanalizasyon hattı yenilendi. Elektrik idaremiz ve Kayserigaz tarafından hem elektrik hem de doğal gazla ilgili ihtiyaç karşılandı. Mahallemizin büyük kısmı doğal gaza kavuştu. Melikgazi Belediyesi olarak tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım ve begonit taşlarla meydan düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Büyük, kapsamlı bir çalışma oldu. Toplam 12 bin ton asfalt kullanarak mahallemizin tamamında asfalt yenilemesi yaptık. Böylelikle mahallemizin altyapı ve üstyapısı tamamen yenilenmiş oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de süs elması, meyvesi üzerindeyken çiçek açtı
        Kayseri'de süs elması, meyvesi üzerindeyken çiçek açtı
        "Kapadokya IP Günleri" etkinliğinin 9'uncusu düzenlendi
        "Kapadokya IP Günleri" etkinliğinin 9'uncusu düzenlendi
        Kayseri'de karavana dönüştürdükleri otobüs hem evleri hem iş yerleri oldu
        Kayseri'de karavana dönüştürdükleri otobüs hem evleri hem iş yerleri oldu
        Kayseri merkezi 'yasa dışı bahis' operasyonunda 58 şüpheli yakalandı
        Kayseri merkezi 'yasa dışı bahis' operasyonunda 58 şüpheli yakalandı
        Ambulans helikopter İç Anadolu'daki acil hastaların imdadına yetişiyor
        Ambulans helikopter İç Anadolu'daki acil hastaların imdadına yetişiyor
        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü
        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü