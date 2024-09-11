Kocasinan Belediyesi 9 taşınmazdan 149 milyon lira gelir elde etti
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi 9 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde etti.
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi 9 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde etti.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında bulunan 6 villa arsası, 2 ticaret ve konut arsası ile 1 ticaret arsası yüzde 30 peşinat ve 8 ay taksit seçeneği ile satışa sunuldu.
Toplam 9 taşınmaz için düzenlenen ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde edildi.
Ayrıca, Kocasinan Belediyesine ait 5 villa arsası ve 1 ticaret arsasının satışı önümüzdeki günlerde tekrar ihaleye çıkarılacak.
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
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