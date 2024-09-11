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        Kocasinan Belediyesi 9 taşınmazdan 149 milyon lira gelir elde etti

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi 9 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:02
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        Kocasinan Belediyesi 9 taşınmazdan 149 milyon lira gelir elde etti
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        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi 9 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde etti.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında bulunan 6 villa arsası, 2 ticaret ve konut arsası ile 1 ticaret arsası yüzde 30 peşinat ve 8 ay taksit seçeneği ile satışa sunuldu.

        Toplam 9 taşınmaz için düzenlenen ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde edildi.

        Ayrıca, Kocasinan Belediyesine ait 5 villa arsası ve 1 ticaret arsasının satışı önümüzdeki günlerde tekrar ihaleye çıkarılacak.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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