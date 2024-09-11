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        Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması uyarısı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışması yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:27
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        Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması uyarısı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışması yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yol çalışmaları kapsamında, araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışmaları yapacak. Kartal Kavşağı istikametinden gelip, Organize Sanayi istikametine gidiş yönü 11 Eylül gününden itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu yöndeki ulaşım Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı üzerinden sağlanacaktır."

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