Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki dere yatağı ıslahında çalışan işçi S.Y, elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, S.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.