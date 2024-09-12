Kayseri'de FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanan sanığa aynı ceza verildi

Kayseri'de yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "hak ihlali" kararının ardından yeniden yargılandığı yerel mahkemede aynı cezaya çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı, katılımcıların yoğunluğu nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık ihraç öğretmen Y.Y. ile avukatı katıldı.

Sanık Y.Y. savunmasında, suçlamaları reddederek, "Suçsuzluğum AİHM'ce kabul edilerek, hak ihlali kararı verildi. Devlet aleyhine hiçbir faaliyette bulunmadım. Komik iddialarla huzurunuzda bulunuyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

K.Ş, sanık ile cezaevinde tanıştığını ve herhangi bir örgüt bağlantısına tanık olmadığını iddia etti.

Tanık K.Ş. ise aynı örgüt kapsamında daha önce Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını dile getirdi.

A.B, daha önce aynı okuldan meslektaşı olan sanığın herhangi bir örgüt bağlantısına tanık olmadığını öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen A.B. de aynı örgüt kapsamında Sivas'ta yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını söyledi.

Duruşma savcısı mütalaasında, önceki mütalaada olduğu gibi örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması, örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'da hesap açması, örgütle irtibatlı sendika ve dernek üyeliği nedeniyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatın esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafında son sözü sorulan sanık, "Öğretmenliğim boyunca devletimin ekmeğini yiyip, suyunu içtim. Devletime karşı hiçbir eylemde bulunmadım. Benden asla terörist olmaz. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.