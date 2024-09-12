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        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanan sanığa aynı ceza verildi

        Kayseri'de yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "hak ihlali" kararının ardından yeniden yargılandığı yerel mahkemede aynı cezaya çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:03 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:03
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        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanan sanığa aynı ceza verildi
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        Kayseri'de yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "hak ihlali" kararının ardından yeniden yargılandığı yerel mahkemede aynı cezaya çarptırıldı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı, katılımcıların yoğunluğu nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık ihraç öğretmen Y.Y. ile avukatı katıldı.

        Sanık Y.Y. savunmasında, suçlamaları reddederek, "Suçsuzluğum AİHM'ce kabul edilerek, hak ihlali kararı verildi. Devlet aleyhine hiçbir faaliyette bulunmadım. Komik iddialarla huzurunuzda bulunuyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Tanık olarak dinlenen A.B. de aynı örgüt kapsamında Sivas'ta yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını söyledi.

        A.B, daha önce aynı okuldan meslektaşı olan sanığın herhangi bir örgüt bağlantısına tanık olmadığını öne sürdü.

        Tanık K.Ş. ise aynı örgüt kapsamında daha önce Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını dile getirdi.

        K.Ş, sanık ile cezaevinde tanıştığını ve herhangi bir örgüt bağlantısına tanık olmadığını iddia etti.

        Duruşma savcısı mütalaasında, önceki mütalaada olduğu gibi örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması, örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'da hesap açması, örgütle irtibatlı sendika ve dernek üyeliği nedeniyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Avukatın esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafında son sözü sorulan sanık, "Öğretmenliğim boyunca devletimin ekmeğini yiyip, suyunu içtim. Devletime karşı hiçbir eylemde bulunmadım. Benden asla terörist olmaz. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Y.Y'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan yine 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Salonda bulunan bazı katılımcılar karara tepki gösterdi.

        - Olay

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında dava açılan eski öğretmen Y.Y, yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 21 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        İtiraz üzerine dosyaya bakan istinafın kararı hukuka uygun bulması ve Yargıtayın onamasının ardından sanığın başvurduğu AİHM, hak ihlali kararı vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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