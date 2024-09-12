Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 12 Eylül'ün acı izlerini taşıyan cezaevinin yerine eğitim merkezi inşa edildi

        MURAT ASİL - Kayseri'nin Talas ilçesinde, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı dramlarla bilinen Zincidere Cezaevi'nin yerine yapılan eğitim merkezinde kursiyerler meslek ediniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 12 Eylül'ün acı izlerini taşıyan cezaevinin yerine eğitim merkezi inşa edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MURAT ASİL - Kayseri'nin Talas ilçesinde, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı dramlarla bilinen Zincidere Cezaevi'nin yerine yapılan eğitim merkezinde kursiyerler meslek ediniyor.

        Ulucanlar ve Diyarbakır cezaevleri gibi o dönemde adı işkencelerle anılan Zincidere Cezaevi, 5 yıl önce 12 Eylül'ün 39'uncu yılında Talas Belediyesi tarafından yıkıldı.

        Cezaevinin yerine Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle kurulan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, yaklaşık 9 aydır hizmet veriyor.

        Talas Belediyesine Milli Emlaktan tahsis edilen merkezde 15 kursiyer eğitim alırken, 3 usta öğretici ve 3 akademisyen görev alıyor.

        - "Dünyanın her tarafında geçerli sertifikası olacak"

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, mimari restorasyon taş, demir, ahşap ve mermer ustası yetiştirmek üzere KAYÜ ile Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ni açtıklarını söyledi.

        Bu sanatların son derece önemi olduğunu belirten Yalçın, "Çok eski binaların yenilenmesi veya restorasyonunda kullanılacak ustayı burada yetiştiriyoruz. KAYÜ'nün müfredatıyla da birleştirince Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında geçerli sertifikası olacak. Burada eğitim almak isteyenlerin üniversite sınavında belirli puanları almasına falan gerek yok. Kendinde yetenek keşfetmiş, 'ben bu işi yaparım' diyen, seven, gönüllü insanların usta olarak yetiştirildiği bir merkezimiz." diye konuştu.

        Daha önce Zincidere Cezaevi olarak bilinen binayı yıktıklarını ve merkezi inşa ettiklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

        "Cezaevi binasını yıktık. Taş, ahşap, demir ve mermer atölyesi olarak değerlendiriyoruz. Biz bir hapishaneyi yıktık ve 4 branşta atölye, okul açtık. 12 Eylül'ün seneidevriyesi. Ben de 12 Eylül öğrencisiyim. Allah o günleri bir daha göstermesin. O günlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Umudunu yitiren insanların anısını silip, geleceğe umutla bakan insanlara bir kapı, tezgah açmak, hele hele ekmeğini kazanacağı çok önemli mesleğe kavuşturmanın çok anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanan sanığa aynı ceza verildi
        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanan sanığa aynı ceza verildi
        AİHM'in ihlal kararı verdiği FETÖ davasında yerel mahkemeden yine aynı kara...
        AİHM'in ihlal kararı verdiği FETÖ davasında yerel mahkemeden yine aynı kara...
        'Kuma getirme' cinayeti sanığı iş insanına 'meşru müdafadan' beraat onandı
        'Kuma getirme' cinayeti sanığı iş insanına 'meşru müdafadan' beraat onandı
        Sarıoğlan'da "IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
        Sarıoğlan'da "IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
        Budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
        Budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
        92 yaşındaki adam budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
        92 yaşındaki adam budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü