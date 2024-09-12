Kayseri'de 12 Eylül'ün acı izlerini taşıyan cezaevinin yerine eğitim merkezi inşa edildi

MURAT ASİL - Kayseri'nin Talas ilçesinde, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı dramlarla bilinen Zincidere Cezaevi'nin yerine yapılan eğitim merkezinde kursiyerler meslek ediniyor.

Ulucanlar ve Diyarbakır cezaevleri gibi o dönemde adı işkencelerle anılan Zincidere Cezaevi, 5 yıl önce 12 Eylül'ün 39'uncu yılında Talas Belediyesi tarafından yıkıldı.

Cezaevinin yerine Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle kurulan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, yaklaşık 9 aydır hizmet veriyor.

Talas Belediyesine Milli Emlaktan tahsis edilen merkezde 15 kursiyer eğitim alırken, 3 usta öğretici ve 3 akademisyen görev alıyor. - "Dünyanın her tarafında geçerli sertifikası olacak" Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, mimari restorasyon taş, demir, ahşap ve mermer ustası yetiştirmek üzere KAYÜ ile Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ni açtıklarını söyledi. Bu sanatların son derece önemi olduğunu belirten Yalçın, "Çok eski binaların yenilenmesi veya restorasyonunda kullanılacak ustayı burada yetiştiriyoruz. KAYÜ'nün müfredatıyla da birleştirince Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında geçerli sertifikası olacak. Burada eğitim almak isteyenlerin üniversite sınavında belirli puanları almasına falan gerek yok. Kendinde yetenek keşfetmiş, 'ben bu işi yaparım' diyen, seven, gönüllü insanların usta olarak yetiştirildiği bir merkezimiz." diye konuştu.