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        Kayseri'de 11. Uluslararası Kerpiç Konferansı başladı

        Kayseri'de düzenlenen ve 3 gün sürecek 11. Uluslararası Kerpiç Konferansı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:30
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        Kayseri'de 11. Uluslararası Kerpiç Konferansı başladı
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        Kayseri'de düzenlenen ve 3 gün sürecek 11. Uluslararası Kerpiç Konferansı başladı.

        Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta kerpiç yapı teknikleri ve güncel sorunlar ele alındı.

        Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı ve proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Gözde Kuzu Dinçbaş, konferansta yaptığı konuşmada, kerpicin toprağın en doğal ve etkili şekilde kullanıldığı yapı malzemelerinden olduğunu söyledi.

        Toprağın çok geniş bir konu olduğunu anlatan Dinçbaş, şunları kaydetti:

        "Çağdaş yöntemle üretilen kerpiç, toprağın doğal özelliklerini, dayanıklılığını ve sıcaklığını yapı sektörüne kazandırarak hem çevresel hem de ekonomik avantajlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Toprak malzeme günümüzde geleneksel yapıların ötesinde tarihsel ve kültürel değerlerin korunduğu şehirlerdeki modern tasarımlarda da giderek önemli yer edinmeye başladı. Bu yüzden kerpiç, özellikle tokmaklama yöntemiyle uygulanan çağdaş kerpiç, organik malzemelerin kullanımıyla sürdürülebilir iç mekanlar ve mobilya tasarlanması aşamasında şehrimiz ve bölümümüz için de gelecek vadeden bir konu haline gelmiştir. Her bölgenin iklimi, topoğrafyası, sosyoekonomik yapısı ve benzerleri doğrultusunda meydana getirdiği yapı çeşitliliği Kayseri'de de çok yakından gözlemlenmektedir. Bölgedeki yapılar ağırlıklı olarak Erciyes'in nimeti olan taşı, yapı malzemesi olarak kullansa da 16 ilçesi olan şehrin farklı kilometrelerinde kerpici yerinde gözlemleme şansına sahibiz."

        Konferansın ikinci gününde Zile Mahallesi'nde teknik gezi gerçekleştireceklerini aktaran Dinçbaş, kerpiç uygulamalarını yerinde gözlemleme şansı bulacaklarını dile getirdi.

        Dinçbaş, kendilerine destek veren Aydan Özkan, İbrahim Kozanoğlu ve Bilgehan Köhler'e teşekkür etti.

        UNESCO Türkiye Bilimsel Üyesi ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Bilge Işık da kerpiç yapılarla ilgili bilgiler verdi.

        Kerpiç yapıların önemli olduğunu vurgulayan Işık, "Bizim yaptığımız kerpiç binalar zamana karşı dayanıklı, depreme karşı dayanıklı ve inşaat teknolojisinin bütün makinelerini kullanıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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