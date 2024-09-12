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        Başkan Çolakbayrakdar, yeni yol yapım çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında yapılan yeni yol çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:56
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        Başkan Çolakbayrakdar, yeni yol yapım çalışmalarını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında yapılan yeni yol çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağ ve safiye alanında saha incelemelerinde bulunan Çolakbayrakdar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yeni bir yol inşa ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar şunları kaydetti:

        "Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yeni bir yol yapımında yoğun çalışmalarımız devam ediyor. ODTÜ Koleji’nden başlayıp Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne kadar ulaşacak olan üç kilometrelik bir güzergahta yeni yol yapıyoruz. Asfalt dökmüyoruz, asfalt yenilemiyoruz. Tamamen yeni bir yol inşa ediyoruz. Altyapısıyla birlikte tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Diğer altyapı kuruluşlarının yapacağı altyapı çalışmaları tamamlandığında Erkilet Bulvarı'ndan gelindiğinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na ulaşılabilecek."

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        Galeri

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