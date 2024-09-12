Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Kayseri için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Büyükkılıç, temsilcilere söz vererek, talep ve önerilerini dinledi.

Büyükkılıç, katılan heyete teşekkürlerini ileterek, "Biz burada hizmet için varız. Burada bulunduğumuz süre içerisinde hakkını vererek, kıymetini bilerek ve mesuliyet anlayışı içerisinde sizlere hizmet için yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.