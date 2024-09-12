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        Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'de konser verecek

        Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'de ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni'nde konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:22 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:22
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        Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'de konser verecek
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        Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'de ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni'nde konser verecek.

        Talas Meydan Parkı'nda 14 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek konser saat 15.00'te başlayacak.

        Konserin düzenlenmesine Kayseri Valiliği, Hak-İş'e bağlı Öz-Ağaç İş Sendikası, Talas Belediyesi ve ERVA Spor Okulları destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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