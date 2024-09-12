Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'de konser verecek
Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'de ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni'nde konser verecek.
Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'de ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni'nde konser verecek.
Talas Meydan Parkı'nda 14 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek konser saat 15.00'te başlayacak.
Konserin düzenlenmesine Kayseri Valiliği, Hak-İş'e bağlı Öz-Ağaç İş Sendikası, Talas Belediyesi ve ERVA Spor Okulları destek veriyor.
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