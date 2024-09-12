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        Kayseri'de eşini 6. kattan atıp öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de eşini 6. katın balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kocanın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:43 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:43
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        Kayseri'de eşini 6. kattan atıp öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de eşini 6. katın balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kocanın yargılanmasına başlandı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Y.T, maktul T.T'nin müşteki ailesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        Sanık Y.T. savunmasında, eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle sorunlar yaşadığını öne sürdü.

        Olay günü, eşi ve küçük kızı ile mutfakta oturduklarını anlatan Y.T, "Beni aldattığını söylediği için kızgındım. Su içmeye kalktım. Kendisine hamlede bulunacağımı zannederek balkona kaçtı. Su içtiğim bardağı ona doğru fırlattım. Kızım, 'yapma' deyince içeri geçtim. O esnada kızım çığlık atınca tekrar mutfağa gittim. Eşim, balkon camının kanadını açıp, üstüne çıkmıştı. Ona doğru koştum ama yetişemedim. Kızımla aşağıya inip 112'yi aradım. Eşimi ben öldürmedim." diye konuştu.

        Maktulün babası H.T. ise sanığın 1,5 yıldır kızına her türlü eziyeti yaptığını iddia etti.

        Kızını boşanması için ikna edip avukata götürdüğünü anlatan H.T, "Sanıkla konuştum, 'o öyle kolay değil' dedi. 'Biz ancak ölürsek boşanırız. Başka türlü boşanmam.' dedi. Kızıma, 'Bu adama geri dönersen, seni öldürür.' dedim. Beni dinlemedi. 2 torunum var. Kızım çocuklarına çok düşkündü. Onlar için istemedi. O da kızımı öldürdü. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Maktulün annesi H.T. ise uyuşturucu kullanan sanığın zorla kızına da içirdiğini, kendisini sürekli darbettiğini, bu nedenle kızının bir süre kadın sığınma evinde kaldığını, o süreçte eşi hakkında uzaklaştırma karara aldırdığını öne sürdü.

        Maktulün kardeşi Y.F.T. de ablasının kısa süreli bir ilişkisi olduğunu, sanığa, sorunlar daha büyümeden boşanmalarının uygun olacağını söylediğini ancak karşı tarafın bunu kabul etmediğini anlattı.

        Duruşmada maktulün 2 kız çocuğu da tanık olarak dinlendi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'taki 11 katlı binanın 6. katının balkonundan 13 Şubat'ta düştüğü iddia edilen T.T. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kocası Y.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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