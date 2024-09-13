Sarıoğlan'da İlköğretim Haftası kutlandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Sarıoğlan Merkez Fatih İlkokulu bahçesinde gerçekleştiler etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim öğretime katkı sunacağına inandığını belirtti.
Okul Müdürü Mehmet Çoker de eğitim öğretim adına değerli bir programa ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.
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