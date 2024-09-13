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        Sarıoğlan'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:49
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        Sarıoğlan'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Sarıoğlan Merkez Fatih İlkokulu bahçesinde gerçekleştiler etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim öğretime katkı sunacağına inandığını belirtti.

        Okul Müdürü Mehmet Çoker de eğitim öğretim adına değerli bir programa ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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