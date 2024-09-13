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        "Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 36 şüpheli adliyede

        Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:34
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        "Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 36 şüpheli adliyede
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        Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 58 şüphelinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 22'si serbest bırakılırken 36'sı Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

        Elebaşılığını B.İ'nin yaptığı belirlenen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin ettiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarılarak parayı akladıkları tespit edilmişti.

        Operasyon kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda da 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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