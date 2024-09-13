Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eski Boydak Holding yöneticilerinin bankadaki hisselerinin müsaderesi istenen davaya devam edildi

        Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankadaki hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsaderesi için açılan davanın duruşmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Boydak Holding yöneticilerinin bankadaki hisselerinin müsaderesi istenen davaya devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankadaki hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsaderesi için açılan davanın duruşmasına devam edildi.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık İ.B, tutuksuz sanıklar H.B. ve S.B. ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar M.B. ve B.B. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar M.B. ve Ş.B. ise SEGBİS yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

        Duruşmada, Erciyes Anadolu Holding avukatının davaya katılma talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

        Sanıklardan H.B. savunmasında, bankadaki hisselerinin 33 yıllık emekleri olduğunu öne sürerek, müsadere talebinin reddini istedi.

        Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan yüzde 22,34 hisselerinin, FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini ifade eden diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

        Bankanın daha önceki hisse satışına ilişkin belgenin bulunamadığına daire MASAK raporu, hisse satışından gelen paranın terör örgütüne aktırıldığı ve bankanın terör örgütüne ait olduğu suçlamasının doğru olmadığını iddia eden sanıklar, müsadere talebinin reddini talep etti.

        Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıkların Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan hisselerinin müsaderesini istedi.

        Bazı sanık avukatları dosyadan çekildiklerini belirterek, yerlerine gelecek avukatların dosyayı incelemesi için süre talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 12 Temmuz 2018'deki hükme bağlanan başka bir davada, eski Boydak Holding üst yöneticisi M.B'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri M.B, B.B, E.B ve İ.B. ile M.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı H.B'ye aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Ş.B'ye de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

        Bu cezalar ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu şüphelileri adliyede
        Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu şüphelileri adliyede
        "Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 36 şüpheli adliyede
        "Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 36 şüpheli adliyede
        Sarıoğlan'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Sarıoğlan'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kazadan sonra kaçan sürücü yakalanıp, tu...
        Yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kazadan sonra kaçan sürücü yakalanıp, tu...
        Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 16 yaşındaki yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklan...
        Kayseri'de 16 yaşındaki yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklan...