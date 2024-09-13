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        Hacılar'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:51
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        Hacılar'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Çepken İlkokulu'nda düzenlenen programa, Özdoğan'ın yanı sıra Kaymakam Burak Dertlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Başkan Özdoğan, öğrencilerle sohbet ederek, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını temenni etti.

        Öğrenci ve öğretmenlere kolaylıklar dileyen Özdoğan, "Bu yavrularımız üniversitelerde okuduklarında, ülkemize güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Onların yolları açık olsun, başarıları daima yanlarında olsun. Okumayı ve öğrenmeyi büyük bir iştahla istemelerini diliyorum, çünkü bunu başardıklarında ülkemiz için daha iyi yarınlar inşa edecekler." ifadelerini kullandı.

        Kutlama programı, günün anlam ve önemini belirten öğrenci konuşmaları, İlköğretim Haftası ile ilgili özlü sözler ve şiirlerin okunması, müzikli gösteriler ve yarışmalarla devam etti.

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