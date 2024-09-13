Büyükkılıç, 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncularını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncuları ve teknik ekibini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Antrenör Selçuk Erdoğan, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncularını misafir etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, Erciyes'teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin, en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Merkezin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Geçen Samsunspor'umuzdaki Fuat Çapa hocam, övdü övdü, 'Bir eksiğiniz var. Tanıtımını tam yapamıyorsunuz.' dedi. Takımların sizler vasıtası ile yayılıp, güvenip, gelip burada bu realiteyi görmesi lazım. Sadece futbola özgü değil. Takdir edersiniz oradaki kapalı yüzme havuzumuzla, yine spor salonumuzla, fitness merkezimizle, otel ortamlarımızla kışın ayrı bir güzel, yazın ayrı bir güzel." ifadelerini kullandı. TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ise belediyenin sporcuya her zaman sahip çıktığını ifade etti.