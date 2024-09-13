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        Büyükkılıç, 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncularını ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncuları ve teknik ekibini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:29
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        Büyükkılıç, 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncularını ağırladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncuları ve teknik ekibini ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Antrenör Selçuk Erdoğan, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncularını misafir etti.

        Burada konuşan Büyükkılıç, Erciyes'teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin, en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

        Merkezin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Geçen Samsunspor'umuzdaki Fuat Çapa hocam, övdü övdü, 'Bir eksiğiniz var. Tanıtımını tam yapamıyorsunuz.' dedi. Takımların sizler vasıtası ile yayılıp, güvenip, gelip burada bu realiteyi görmesi lazım. Sadece futbola özgü değil. Takdir edersiniz oradaki kapalı yüzme havuzumuzla, yine spor salonumuzla, fitness merkezimizle, otel ortamlarımızla kışın ayrı bir güzel, yazın ayrı bir güzel." ifadelerini kullandı.

        TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ise belediyenin sporcuya her zaman sahip çıktığını ifade etti.

        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Coşkun da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde uluslararası bazda turnuva yapılacağını, Romanya ile ayın 14'ünde, 16 ve 18'inde Portekiz ve Danimarka ile maç yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "16 yaş altı bazında da olsa Portekiz, Danimarka, Romanya ciddi potansiyeli olanlar ülkeler, bu ülkelerin buraya gelip, yüksek irtifa merkezini görüp, mutlu ayrılması, kendi ülkelerindeki takımlara örnek olup, burasının duyurulması açısından çok sağlıklı turnuva olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan maçlar oynanırken, Kayseri'nin marka değerinin, Yüksek İrtifa Merkezi'nin, Erciyes'in tanıtımının yapılması adına girişimler olabilir. Sizlerin verdiğiniz emekleri, bu değeri, uluslararası bazda tanıtmak için elimizden geleni yapmaya hazırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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