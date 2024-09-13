Başkan Büyükkılıç, özel güvenlik personeli için düzenlenen seminere katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyede görev yapan özel güvenlik personeli için düzenlenen seminere katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri" konulu seminere katıldı.

Seminerde özel güvenlik personeline hitap eden Büyükkılıç, eğitimin önemini vurguladı.

Zor işi en uygun şekilde hayata geçirmenin, nezakette kusur etmeden görevi yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Sorumluluk anlayışı içerisinde olan bir alandasınız. Bilgi her zaman insanı güçlendirir, daha kendinden emin olmasını sağlar. Ekibimize ve bu hizmeti veren dostlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.