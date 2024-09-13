Kocasinan Akademi'nin güz dönemi kursları için kayıtlar başladı
Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.
Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyesevler Tesisi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını ifade etti.
Kocasinan ilçesi için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan Akademi'nin yaz dönemi kursları tamamlandıktan sonra yeni bir dönem başladı. Güz dönemi kurslarının açılması için yapılması gereken işleri arkadaşlarımızla birlikte kararlaştırdık. Kocasinan Akademi sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Kocasinan Akademi’de 8 yıl boyunca 130 binden fazla kişi faydalandı. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir."
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