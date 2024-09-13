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        Kayseri'de kırsalda yaşayan 1000 kadına 10 bin tavuk dağıtıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca kırsalda yaşayan 1000 kadına 10 bin tavuk dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:01
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        Kayseri'de kırsalda yaşayan 1000 kadına 10 bin tavuk dağıtıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca kırsalda yaşayan 1000 kadına 10 bin tavuk dağıtıldı.

        Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tavukların maliyetinin 1 milyon 890 bin lira olduğunu bildirdi.

        Üretenin hizmetkarı olduklarını belirten Büyükkılıç, "Kayseri yumurtacılığın merkezi, ilgili firmalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bir tavuk beslemek ve ürünlerinden yararlanmak için ortam olması lazım. Hanımefendilere yönelik bu projeyi hayata geçirmek suretiyle onları teşvik ediyor, üreten olmalarını sağlıyoruz. Bizim dağıttığımız tavuk, 120 günlük ferik ve 1 ay içerisinde yumurtlayacak." dedi.

        Büyükkılıç, sanayi ve ticaretin merkezi olan Kayseri'nin aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da merkezi olduğunu kaydetti.

        Tarım ve hayvancılık alanında bu zamana kadar 500 milyon liralık yatırım ve hizmet sunduklarını vurgulayan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kayseri, tarım alanında 10. sıradan 6. sıraya yerleşti. Üretim miktarında 11. sıradan 5. sıraya yükselirken, daha önce 14 olarak açıklanan Türkiye'de ilk 10'daki ürün sayı da 18'e çıkmıştır. Ayçiçeği, çavdar ve aspir üretiminde Türkiye'de birinci, patates, kabak çekirdeği ve kimyon üretiminde ikinci sıradayız. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibine toplam 16 milyon 380 bin lira harcanarak su faturalarının yüzde 50'si belediyemiz tarafından karşılandı. Aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca olmak üzere toplam 4 milyon 112 bin kilogram tohum dağıtıldı. Modüler çoban evleri inşa ediyoruz. 3 bin 440 adet arılı kovan ile 11 traktör desteği sağladık. Desteklerimiz artarak devam edecek."

        Tarımsam Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ise projenin detaylarından bahsetti.

        Kırsalda yaşayan vatandaşların kendi yumurtasını üreteceğini dile getiren Safrantı, "18-65 arasındaki hanım kardeşlerimiz müracaatlarını yaptı. Bu kapsamda, 1000 üreticimize 10'ar olmak üzere toplam 10 bin tavuk dağıtmış olacağız. 120 günlük olan tavuklarımız yaklaşık 20-25 gün içerisinde yumurtlamaya başlar. Bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, daire başkanları, ziraat odası temsilcileri ve kadın üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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