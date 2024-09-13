Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, N.C'nin de içinde bulunduğu bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kontrolde N.C'nin 5 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

N.C, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.