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        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:16
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, N.C'nin de içinde bulunduğu bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

        Yapılan kontrolde N.C'nin 5 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        N.C, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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