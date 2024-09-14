Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Keykubat Mahallesi'ndeki operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.K. ve M.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

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