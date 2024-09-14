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        "Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 58 zanlıdan 19'u tutuklandı

        Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:28 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:28
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        "Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 58 zanlıdan 19'u tutuklandı
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        Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 zanlıdan 19'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-6" operasyonlarında 58 şüpheli yakalanmış, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlan şüphelilerden 22'si serbest bırakılırken, 36'sı da dün Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edilmişti.

        Elebaşılığını B.İ'nin yaptığı belirlenen organizasyon içerisindeki şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin ettiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu yöntemle yurt dışında parayı akladıkları tespit edilmişti.

        Operasyon kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda da 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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