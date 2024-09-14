"Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 58 zanlıdan 19'u tutuklandı

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 zanlıdan 19'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-6" operasyonlarında 58 şüpheli yakalanmış, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlan şüphelilerden 22'si serbest bırakılırken, 36'sı da dün Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edilmişti.