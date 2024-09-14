Başkan Özdoğan, KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'na katıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'na katılarak üretim yapan firmaları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda stantları ziyaret ederek firma yetkilileriyle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Fuarda Kayseri Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Köksal Kaya ile ziyaretler gerçekleştiren Özdoğan, Kayseri'nin kapı üretiminde Türkiye'nin lider şehri olduğunu ifade etti.