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        Melikgazi Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

        Melikgazi Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" kapsamında personele yönelik yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimleri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:49
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        Melikgazi Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
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        Melikgazi Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" kapsamında personele yönelik yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimleri düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Eğitim Tesisi'nde düzenlenen eğitim programı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının uzman eğitmenleri tarafından verildi.

        Eğitim programında yangınla mücadele teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

        Teorik eğitimlerin ardından personeller bina dışında gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı buldu.

        Eğitimlerin önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yangına donanımlı bir şekilde müdahale edebilmenin, hayat kurtarıcı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

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