Melikgazi Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Eğitimlerin önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yangına donanımlı bir şekilde müdahale edebilmenin, hayat kurtarıcı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Eğitim programında yangınla mücadele teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Eğitim Tesisi'nde düzenlenen eğitim programı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının uzman eğitmenleri tarafından verildi.

Melikgazi Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" kapsamında personele yönelik yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimleri düzenledi.

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