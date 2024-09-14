Kayseri "12 Yaş Haftasonu Tenis Turnuvası"na ev sahipliği yapıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuva 12-15 Eylül'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Haftasonu Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

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